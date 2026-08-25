В поселке Пыра идет масштабная реконструкция стадиона по проекту «Вам решать!»

Чтобы оценить выполнение работ по реконструкции стадиона по губернаторскому проекту инициативного бюджетирования «Вам решать!», в поселок Пыра городского округа Дзержинска выехали глава города Михаил Клинков, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, Герой Труда России, депутат Законодательного Собрания региона Юлия Гаревская и советник главы Андрей Куваев.
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