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Художник «Тайны третьей планеты» вступилась перед РПЦ за пришельца в Дальнегорске

Художник «Тайны третьей планеты» вступилась перед РПЦ за пришельца в Дальнегорске

Художник-постановщик культового мультфильма «Тайна третьей планеты» Наталья Орлова прокомментировала попытку православного иерея из Дальнегорска удалить из города скульптуру инопланетянина, изображенную по мотивам её героев.

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