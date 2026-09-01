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Газета.ру

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Актер Владимир Машков заявил, что фильмы об СВО стоит снимать уже сейчас

Актер Владимир Машков заявил, что фильмы об СВО стоит снимать уже сейчас

Народный артист России Владимир Машков считает, что тему специальной военной операции (СВО) нужно осмыслять художественным языком уже сегодня.

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