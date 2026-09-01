Актер Владимир Машков заявил, что фильмы об СВО стоит снимать уже сейчас

Народный артист России Владимир Машков считает, что тему специальной военной операции (СВО) нужно осмыслять художественным языком уже сегодня.
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