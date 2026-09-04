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Двух мужчин спасли из-под завала в Непале спустя 10 дней после наводнения

Двух мужчин спасли из-под завала в Непале спустя 10 дней после наводнения

Facebook*/Shri Ram Neupane В Непале на десятый день спасательной операции после разрушительного оползня из тоннеля живыми извлечены двое мужчин.

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