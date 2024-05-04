Домодедовские врачи победили в 1-м этапе конкурса медработников

Врачи гинеколог Павел Елисеев и кардиолог Баходир Марданов, а также медсестра городской детской поликлиники Домодедова Эльвира Багрова прошли первый этап Всероссийского конкурса докторов и специалистов с высшим немедицинским образованием.
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