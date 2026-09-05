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Воронежские новости

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Суд обязал продавца вернуть деньги за участок в охранной зоне газопровода в Воронежской области

Суд обязал продавца вернуть деньги за участок в охранной зоне газопровода в Воронежской области

Продавец знал, что участок находится в охранной зоне газопровода, но скрыл это от покупательницы. Женщина рассчитывала построить жилой дом, а получила землю, на которой строить нельзя.

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