Суд обязал продавца вернуть деньги за участок в охранной зоне газопровода в Воронежской области

Продавец знал, что участок находится в охранной зоне газопровода, но скрыл это от покупательницы. Женщина рассчитывала построить жилой дом, а получила землю, на которой строить нельзя.
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