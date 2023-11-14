СБУ отстранила своего сотрудника после драки с военным из-за песни Михаила Круга

Служба безопасности Украины (СБУ) отстранила от исполнения служебных обязанностей работника департамента военной контрразведки, который на прошлой неделе подрался с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за песни Михаила Круга в Виннице.
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