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В Уренгое медведь пришел к дому – его отогнали две собаки

В Уренгое медведь пришел к дому – его отогнали две собаки

В Уренгое медведь пришел к жилому дому – его отогнали две собаки. Как сообщает пресс-служба администрации Пуровского района, специалисты держат ситуацию под контролем, территория поселка патрулируется, с жителями проводят беседы, для отпугивания диких животных применяются шумовые средства.

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