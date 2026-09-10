В Уренгое медведь пришел к дому – его отогнали две собаки

В Уренгое медведь пришел к жилому дому – его отогнали две собаки. Как сообщает пресс-служба администрации Пуровского района, специалисты держат ситуацию под контролем, территория поселка патрулируется, с жителями проводят беседы, для отпугивания диких животных применяются шумовые средства.
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