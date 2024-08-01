Страна и люди
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Страна и люди

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Тульские десантники показали штурм опорного пункта ВСУ у Переездного

Тульские десантники показали штурм опорного пункта ВСУ у Переездного

Подразделения гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава Южной группировки войск штурмом овладели опорным пунктом ВСУ у села Переездного в ДНР и взяли трех пленных.

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