Эксперт: Повышение ставки не возымело бы эффекта

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%, потому что повышение сейчас не возымело бы должного эффекта на экономику и уровень инфляции, пояснил «Инвест-Форсайту» член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной Думы Валерий Тумин.