В цирке Екатеринбурга мотоциклист упал в «Шаре смелости»

В Екатеринбурге вечером 12 сентября во время представления в цирке-шапито Демидовых травмы получил мотоциклист.
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