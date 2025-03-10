Индивидуальные предприниматели путем обмана похитили бюджетные средства, выделенные на поставку оборудования и мебели в нижегородские детские сады

Владимир Алтайцев

Ха-ха!!!!!! Почему-то не удивлён. Раз уж генералов, укравших триллионы, никто не посадил на очень долгие сроки, а в этом году будет как раз 80 лет Победы, так всю генеральскую сволочь помилуют в честь Праздника,вот увидите, так мелкому жулью чего опасаться.