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Закон, порядок, государство

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Индивидуальные предприниматели путем обмана похитили бюджетные средства, выделенные на поставку оборудования и мебели в нижегородские детские сады

В декабре 2021 года администрация Нижнего Новгорода заключила контракт с тремя жителями Москвы на приобретение и поставку оборудования и мебели в девять нижегородских детских садов.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ха-ха!!!!!! Почему-то не удивлён. Раз уж  генералов, укравших триллионы, никто  не посадил    на  очень долгие сроки, а  в  этом  году  будет как раз  80  лет Победы, так всю  генеральскую сволочь  помилуют  в  честь Праздника,вот  увидите, так  мелкому  жулью чего опасаться.
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17 час.
Владимир Петров
Наверняка замешаны армяне или азербы - почерк их.
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13 час.
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