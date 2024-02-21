В SIPRI признали неспособность Европы помогать Украине без США

Европа без участия Вашингтона не сможет в полной мере оказать военную и финансовую помощь Украине. Такое мнение в разговоре с «Известиями» выразил директор Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит.
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