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В SIPRI признали неспособность Европы помогать Украине без США

В SIPRI признали неспособность Европы помогать Украине без США

Европа без участия Вашингтона не сможет в полной мере оказать военную и финансовую помощь Украине. Такое мнение в разговоре с «Известиями» выразил директор Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит.

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