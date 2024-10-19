Глава МИД Арагчи: Иран готов к любому сценарию из-за ситуации в Газе и Ливане

Тегеран готов к любому сценарию из-за ситуации в секторе Газа и Ливане. С соответствующим заявлением после переговоров в Стамбуле со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом выступил руководитель министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи, информирует ТАСС.
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