США решили догнать Россию в производстве снарядов, но что-то пошло не так: Прозвучало признание ветерана ЦРУ

США решили догнать Россию по производству артиллерийских снарядов, однако один из главных американских проектов оказался под вопросом.
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