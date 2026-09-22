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Царьград

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США решили догнать Россию в производстве снарядов, но что-то пошло не так: Прозвучало признание ветерана ЦРУ

США решили догнать Россию в производстве снарядов, но что-то пошло не так: Прозвучало признание ветерана ЦРУ

США решили догнать Россию по производству артиллерийских снарядов, однако один из главных американских проектов оказался под вопросом.

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