6 сентября по рынку в городе Константиновка, который находится на оккупированной ВСУ части Донецкой Народной Республики (ДНР), был нанесен мощный ракетный удар.
Популярные статьи
- Хакеры опубликовали секретную информацию о базе атомных подлодок и лаборатории химического оружия Великобритании
- Telegram-каналы: 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия контратаковала в районе Работино, ударив во фланг ВСУ
- Американский телеканал: Российские хакеры взломали электронную систему планирования операций ВСУ
Свежие комментарии