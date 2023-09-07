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Немецкий обозреватель признает факт удара по рынку в Константиновке украинской ракетой

Немецкий обозреватель признает факт удара по рынку в Константиновке украинской ракетой

6 сентября по рынку в городе Константиновка, который находится на оккупированной ВСУ части Донецкой Народной Республики (ДНР), был нанесен мощный ракетный удар.

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