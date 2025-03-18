Захарова сравнила переговоры Путина и Трампа с хоккейной шайбой

Официальный представитель МИД РФ высказалась о телефонном разговоре двух лидеров Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала телефонные переговоры президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.
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