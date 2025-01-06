Татарстанцам рассказали, как пережить пик заболеваемости респираторными вирусами

Пик заболеваемости респираторными вирусами приходится на холодный сезон, потому что количество солнечных дней сокращается и организм человека страдает от дефицита витамина D, который отвечает за нормальное функционирование иммунной системы и борьбу с инфекционными заболеваниями.
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