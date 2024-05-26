В Хабаровске отметили якутский праздник «Ысыах»

В Хабаровске вместе с гостями из Якутии отпраздновали национальный праздник «Ысыах», который проводится с 2013 года и в этот раз был посвящен Году семьи в России и Году детства в Республике Саха (Якутия), а также в поддержку специальной военной операции, сообщает «Российская газета».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии