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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ахонен о костюмах в прыжках с трамплина: «Мы все были близки к границам допустимого и даже немного за их пределами. С точки зрения размера я выходил за рамки правил»

Янне Ахонен – пятикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, дважды серебряный призер Олимпийских игр.

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