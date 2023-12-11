Причиной пожара в Соликамском доме-интернате стало курение в постели

Во время происшествия никто не пострадал.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, причиной пожара в Соликамском доме-интернате для престарелых и инвалидов стала неосторожность при курении.
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