Финалист «Битвы экстрасенсов» назвал 5 вещей, которые категорически нельзя делать на ночь

Финалист «Битвы экстрасенсов» предостерёг от пяти опасных занятий в тёмное время суток. Почему Александр Саков настоятельно не рекомендует убираться после заката и считает зеркала потенциальной угрозой ночью.
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