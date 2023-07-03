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Идеология «искусственного интеллекта» как очередная форма идеализма ... В Канаде новый скандал с навязываемой эвтаназией

Идеология «искусственного интеллекта» как очередная форма идеализма ... В Канаде новый скандал с навязываемой эвтаназией

Идеология «искусственного интеллекта» как очередная форма идеализма для порабощения трудящихся   Есть три большие старые идеологические системы, которые эксплуатируются буржуазией для поддержания её гегемонии, — религия, национализм и демократия.

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