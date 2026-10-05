Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Путин заявил, что Россия гордится героями спецоперации

Путин заявил, что Россия гордится героями спецоперации

Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация гордится героями специальной военной операции.

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