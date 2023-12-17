В Северной Осетии полицейские Алагирского района предупредили жителей об уловках мошенников

Сотрудники Отдела МВД России по Алагирскому району продолжают работу по профилактике различных видов мошенничества среди населения: сообщают людям о новых схемах, с помощью которых злоумышленники похищают деньги доверчивых граждан.
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