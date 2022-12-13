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Отаменди о выходе Аргентины в финал ЧМ-2022: «В команде 26 воинов, готовых сражаться друг за друга. Сделаем все возможное для достижения цели»

Отаменди о выходе Аргентины в финал ЧМ-2022: «В команде 26 воинов, готовых сражаться друг за друга. Сделаем все возможное для достижения цели»

Николас Отаменди прокомментировал выход сборной Аргентины в финал ЧМ-2022. Аргентинцы победили сборную Хорватии (3:0) в полуфинальном матче турнира.

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