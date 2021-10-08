Любопытно, однако

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Русский это уже не национальность, русский - это менталитет

Русский это уже не национальность, русский - это менталитет

"Я рос в Советском Союзе!" В Казахстане таксист поставил на место пассажирку, которая требовала говорить на казахском языкеОбычного таксиста требование пассажирки говорить "на дяржавная мове" разъярила так, что он разразился эмоциональной речью.

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ГусЕна
И чего истерить? В метро надо показывать силу русской правды. А не с бабой -мамбеткой...
Леонтий Букштейн
Пошла безотказная у националистов байда - меряться, чья национальность круче. И никто при этом не вспоминает о Боге, о том, что национальность не выбирают по предпочтению, что мы все граждане планеты Земля... Куда там! "Я лучше, потому что у меня такая пятая графа в паспорте". Совсем граждане некоторых стран с катушек съезжают. При этом хотят поскорее забыть, кто в их доме был хозяином. Но! Историю однако не отменить. Ее помнить нужно.

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