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Горячие танцы не по форме полиции РФ: сочинские «лжекопы» попали под прицел правоохранителей за приватные шоу

Горячие танцы не по форме полиции РФ: сочинские «лжекопы» попали под прицел правоохранителей за приватные шоу

Avia.pro - СМИ Сочи, как и всегда, живёт на полную, но последние новости заставляют верить, что даже курортный город может насмешить до слёз.

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