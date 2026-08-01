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Газета.ру

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Тренер ЦСКА Игдисамов заявил, что защитник Мойзес далек от оптимальной формы

Тренер ЦСКА Игдисамов заявил, что защитник Мойзес далек от оптимальной формы

Главный тренер столичного ЦСКА Дмитрий Игдисамов после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов" заявил, что защитнику Мойзесу нужно набирать физические кондиции.

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