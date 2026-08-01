Тренер ЦСКА Игдисамов заявил, что защитник Мойзес далек от оптимальной формы

Главный тренер столичного ЦСКА Дмитрий Игдисамов после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов" заявил, что защитнику Мойзесу нужно набирать физические кондиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии