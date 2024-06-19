Володин поручил комитету ГД оформить решение о приостановке участия в ПА ОБСЕ

Комитет Госдумы по международным делам по поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина займется разработкой постановления о приостановке работы российской делегации в Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).