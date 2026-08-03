Льюис Хэмилтон рассказал, что помогло ему справиться с травлей в школе

FerrariСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон рассказал, что занятия карате в детстве сыграли важную роль в его жизни и помогли ему справляться с трудностями как за пределами трассы, так и в мире автоспорта.
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