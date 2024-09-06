Семь альтернатив Биг-Маку

Именитые режиссеры Михалков и Кончаловский решили дать бой американскому фаст-фуду. Пока Россия готовится "есть дома", мы нашли русскую замену быстрому обеду из Макдональдса…КулебякаКулебяка – главный русский конкурент Биг-Мака, закрытый овальный пирог с начинкой из нескольких видов фарша.
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