Семь альтернатив Биг-Маку

С нами не соскучишься!

Именитые режиссеры Михалков и Кончаловский решили дать бой американскому фаст-фуду. Пока Россия готовится "есть дома", мы нашли русскую замену быстрому обеду из Макдональдса…КулебякаКулебяка – главный русский конкурент Биг-Мака, закрытый овальный пирог с начинкой из нескольких видов фарша.