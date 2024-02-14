"Встретимся, вспомним, споём." Под таким названием в кинотеатре "Родина" проходит вечер душевных песен под баян для жителей "золотого" возраста.
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"Встретимся, вспомним, споём." Под таким названием в кинотеатре "Родина" проходит вечер душевных песен под баян для жителей "золотого" возраста.