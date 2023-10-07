В Google Play можно бесплатно скачать шутер с реалистичной графикой и управляемы...

В Google Play можно бесплатно скачать шутер с реалистичной графикой и управляемым транспортом в духе BattlefieldВ Google Play стала доступна ранняя версия бесплатного мобильного онлайн-шутера с реалистичной графикой FireFront, который может стать заменой отменённой Battlefield Mobile.