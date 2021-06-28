Остановка в пути: как с пользой для автомобиля прогнать сон в дороге

Причиной тяжелых ДТП нередко становится то, что водители засыпают за рулем на трассе. Особенно часто сонливость может одолеть при долгом следовании за одной и той же машиной или при скоростной поездке по платной магистрали с минимальным движением.
Причиной тяжелых ДТП нередко становится то, что водители засыпают за рулем на трассе. Особенно часто сонливость может одолеть при долгом следовании за одной и той же машиной или при скоростной поездке по платной магистрали с минимальным движением.
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