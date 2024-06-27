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Царьград

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Взрыв, пожар и экстренная эвакуация: Враг запустил по заводу в Тверской области сразу три дрона, а потом добил четвёртым - источник

Взрыв, пожар и экстренная эвакуация: Враг запустил по заводу в Тверской области сразу три дрона, а потом добил четвёртым - источник

Три беспилотника разом атаковали "Редкинский опытный завод" в Тверской области. А потом враг запустил четвёртый, чтобы добить.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Так кто и чего сбивал?Ошибаться можно ,врать нельзя!
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