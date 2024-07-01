Четыре населенных пункта лишены транспортного сообщения в Приморье

На севере Приморского края сохраняется напряженная паводковая обстановка. Несмотря на небольшую стабилизацию уровней воды во многих муниципалитетах, четыре поселка все еще отрезаны от региона из-за переливов на дорогах, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.