Четыре населенных пункта лишены транспортного сообщения в Приморье

На севере Приморского края сохраняется напряженная паводковая обстановка. Несмотря на небольшую стабилизацию уровней воды во многих муниципалитетах, четыре поселка все еще отрезаны от региона из-за переливов на дорогах, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
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