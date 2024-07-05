Политолог Данилин: визит Путина на саммит ШОС расстроил планы Запада

Визит президента России Владимира Путина в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) говорит о провальной попытке Запада расстроить проведение мероприятия, о чем в беседе с «ФедералПресс» рассказал политолог Павел Данилин.