В ВС РФ раскрыли причину шестикратного повышения живучести бойцов в зоне СВО

Фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов позволило в пять–шесть раз повысить живучесть группировок российских войск и эффективность применения вооружения и военной техники, рассказал 19 января начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
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