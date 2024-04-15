Что нужно сделать, если вы считаете, что заплатили слишком большой подоходный налог

Государственная налоговая служба сообщает, что с 1 мая 2024 года начинает прием заявлений о возврате суммы излишне уплаченного/удержанного подоходного налога с физического лица - резидента Республики Молдова за период 2023 года.
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