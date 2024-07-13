Архитектура RISC-V повторит ошибки своих конкурентов — создатель Linux

Ошибки, уже пройденные процессорными архитектурами x86 и ARM, предстоит совершить RISC-V в ближайшие поколения, считает создатель операционной системы Linux Линус Торвальдс, 12 июля сообщает американское интернет-издание о компьютерных технологиях Tom’s Hardware.
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