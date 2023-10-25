Португальский футболист Пепе стал самым возрастным полевым игроком ЛЧ

Защитник португальского клуба «Порту» Пепе установил новый рекорд в Лиге чемпионов. Как сообщает издание Sport24, футболист вышел на поле в стартовом составе своей команды в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов против команды «Антверпен».
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