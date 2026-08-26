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ТАСС

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На "Технопроме" показали единственную в РФ коляску-ступенькоход с функцией лифта

На "Технопроме" показали единственную в РФ коляску-ступенькоход с функцией лифта

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Единственную в России высокотехнологичную инвалидную коляску-ступенькоход с функцией лифта и гироскопической системой безопасности представили на XI Международном форуме технологического развития "Технопром-2026" в Новосибирске.

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