На "Технопроме" показали единственную в РФ коляску-ступенькоход с функцией лифта

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Единственную в России высокотехнологичную инвалидную коляску-ступенькоход с функцией лифта и гироскопической системой безопасности представили на XI Международном форуме технологического развития "Технопром-2026" в Новосибирске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)