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"У вас лучше!": Канадец выбрал для жизни Россию и перевез сюда всю семью

"У вас лучше!": Канадец выбрал для жизни Россию и перевез сюда всю семью

Аренд Фейнстра — фермер из Канады, выращивает коров. Точнее, выращивал. ЛГБТ*-повестка настолько настырно лезла во все щели даже в его фермерские коровники, что Аренд начал подыскивать новое место для жизни.

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