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Царьград

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Выборы нового министра в Японии. Правительство ушло в отставку в полном составе

Выборы нового министра в Японии. Правительство ушло в отставку в полном составе

Правительство Японии ушло в отставку в полном составе перед созданием нового кабинета, который сформирует следующий премьер Сигэру Исиба.

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