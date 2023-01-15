Ремонт комнаты женскими руками. Стильный интерьер за небольшие деньги

Ремонт комнаты женскими руками. Стильный интерьер за небольшие деньги

Преобразите комнату на бюджете, потратив на это минимальную сумму! Это возможно, если большую часть работы сделать своими руками и воспользоваться небольшими лайфхаками по косметическому ремонту.

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