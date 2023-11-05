YouTube начал каждый час предлагать подросткам отдохнуть от просмотра видео

YouTube усилил меры по поддержке психического здоровья и благополучия подростков на своей платформе. Как сообщается в официальном блоге компании, теперь зрителям в возрасте от 13 до 17 лет регулярно предлагается сделать перерыв в просмотре видео.
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