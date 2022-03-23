Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги, российские команды исключили из Евролиги, Захаряна убрали из списка самых талантливых игроков мира и другие новости утра

1. Клубы РПЛ проголосовали за расширение Премьер-лиги с 16 до 18 команд. 2. НХЛ. «Вашингтон» пропустил «Сент-Луису» (2:5), Овечкин не забил впервые за 5 матчей, а вот Кузнецов отличился и продлил серию матчей с очками до 10.
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