По вашим ножкам можно многое сказать о вашей жизни и судьбе

Женские ножки – это красота и много тайны. Хоть и говорят, что «в ногах правды нет», специалисты могут просто только взглянуть на женские ножки, и сразу же определят и главные черты характера человека, и жизненные установки.
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