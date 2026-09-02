В Госдуме обсудили контроль за обращением с отходами в Подмосковье

Участники круглого стола в Госдуме обсудили меры по контролю за обращением с отходами в Московской области, развитие инфраструктуры и ответственность за нарушения.
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